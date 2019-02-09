2019-02-09T21:06:18+03:00
Происшествия

В минздраве Башкирии прокомментировали видео с пациенткой, лежащей на полу

Случай произошел в Стерлитамаке
Рустем АХУНОВ
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Минздрав Башкирии прокомментировал видео на котором пациентка больницы в Стерлитамаке лежит на полуМинздрав Башкирии прокомментировал видео на котором пациентка больницы в Стерлитамаке лежит на полу
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В министерстве здравоохранения Башкирии прокомментировали видео, на котором пациентка больницы лежит на полу.

Напомним, что видео появилось в интернете в минувшую пятницу. Автор ролика заснял картину, которая якобы происходит в больнице №1 Стерлитамака. По словам автора, пожилая женщина упала на холодный пол и звала медиков на помощь полтора часа.

В минздраве республики сообщили, что проводят внутреннюю проверку. Портал «Проуфу» сообщает, что главный врач больницы уже начал разбирательство и готов уволить дежурных сотрудников, не оказавших помощь вовремя.

В Башкирии в больнице женщина полтора часа пролежала на холодном полу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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