Волонтеры: В Сибае концентрация диоксида серы повышена в 70
В воздухе Сибая уровень концентрации диоксида серы вечером 9 февраля был превышен в 70 раз.
Видеоролик с замером уровня диоксида серы в воздухе выложили волонтеры сообщества «Сибай, дыши» примерно в 10 вечера. Прибор волонтера указывает, что в воздухе присутствует 35 мг/м вещества, при норме в 0,5 мг/м.
Местные жители в комментариях к видео жалуются, что в воздухе отчетливо чувствуется запах хлора и серы. Волонтеры предположили, что смог распространяет сибайский завод буровых реагентов.
Тем временем, согласно официальной информации от мэра Сибая, по состоянию на 8 часов вечера, превышение уровня концентрации диоксида серы в воздухе превышает норму в промежутке от 3,4 до 6,4 раз.
Напомним, что столица башкирского Зауралья находится на гране экологической катастрофы из-за руды, которая тлеет в шахтах местного карьера.
В Сибае концентрация диоксида серы в воздухе превышает норму в 70 раз.
ИСТОЧНИК KP.RU