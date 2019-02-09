Волонтеры: В Сибае концентрация диоксида серы повышена в 70

СЕГОДНЯ 20:53 2019-02-09T20:53:25+03:00

В Сибае норма содержания диоксида серы в воздухе превышена в 70 раз

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В воздухе Сибая уровень концентрации диоксида серы вечером 9 февраля был превышен в 70 раз.

Видеоролик с замером уровня диоксида серы в воздухе выложили волонтеры сообщества «Сибай, дыши» примерно в 10 вечера. Прибор волонтера указывает, что в воздухе присутствует 35 мг/м вещества, при норме в 0,5 мг/м.

Местные жители в комментариях к видео жалуются, что в воздухе отчетливо чувствуется запах хлора и серы. Волонтеры предположили, что смог распространяет сибайский завод буровых реагентов.

Тем временем, согласно официальной информации от мэра Сибая, по состоянию на 8 часов вечера, превышение уровня концентрации диоксида серы в воздухе превышает норму в промежутке от 3,4 до 6,4 раз.

Напомним, что столица башкирского Зауралья находится на гране экологической катастрофы из-за руды, которая тлеет в шахтах местного карьера.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/690954" frameborder="0"></iframe> В Сибае концентрация диоксида серы в воздухе превышает норму в 70 раз.

ИСТОЧНИК KP.RU