Житель Башкирии украл 15 бутылок водки, самовар и мед

СЕГОДНЯ 18:39 2019-02-09T18:39:52+03:00

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Житель Башкирии украл из чужого дома самовар, мед, 15 бутылок водки и микроволновую печь.

В полицию обратилась жительница села Вотская Урада, что в Янаульском районе Башкирии. Гражданка рассказала, что некий злодей забрался к ней в дом и украл продукты, которые она там хранила зимой – спиртное, мед, а также микроволновую печи и самовар. На место выехали полицейские.

Через некоторое время жулик решил забраться в чужой дом еще раз, чтобы украсть остатки меда, фляги и еще один самовар. На этот раз соседка заметила вора и вызвала полицейских, которые и задержали преступника.

По факту кражи стражи порядка возбудили уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU