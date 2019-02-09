В Башкирии столкнулись «Лада» и «Chevrolet», есть погибшая
Авария произошла в Учалинском районе
На трассе в Башкирии столкнулись «Лада» и «Chevrolet»
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В Учалинском районе Башкирии столкнулись «Лада Гранта» и «Chevrolet Lanos».
По данным ГИБДД республики, авария произошла на 114 километре дороги Белорецк-Учалы-Миасс. Известно, что за рулем отечественной легковушки был 39-летний мужчина, иномаркой управлял 69-летний местный житель. Столкновение произошло по неизвестным пока причинам. В итоге «Лада» вылетела с обочины.
К сожалению, не обошлось без жертв. Во время оказания медицинской помощи скончалась 79-летняя пассажирка иномарки.
Сейчас автоинспекторы устанавливают все обстоятельства ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU