В Уфе поймали парня, надругавшегося над школьницей
Случай произошел в Черниковке
В Уфе поймали парня, надругавшегося над школьницей
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В Уфе 22-летний парень надругался над школьницей.
По данным государственного информационного портала «Башинформ», инцидент произошел в уфимском микрорайоне Черниковка.
Известно, что жертвой 22-летнего изверга стала девятилетняя школьница. Стражи порядка уже задержали преступника. Сейчас с молодым человеком проводят работы, которые помогут раскрыть из-за чего он набросился на беззащитную школьницу. О состоянии девочки ничего не сообщается.
Возможно, что нападавший болен и ему требуется медицинская помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU