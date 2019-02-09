В Уфе поймали парня, надругавшегося над школьницей

СЕГОДНЯ 16:17 2019-02-09T16:17:50+03:00

Изменить размер текста: A A

В Уфе 22-летний парень надругался над школьницей.

По данным государственного информационного портала «Башинформ», инцидент произошел в уфимском микрорайоне Черниковка.

Известно, что жертвой 22-летнего изверга стала девятилетняя школьница. Стражи порядка уже задержали преступника. Сейчас с молодым человеком проводят работы, которые помогут раскрыть из-за чего он набросился на беззащитную школьницу. О состоянии девочки ничего не сообщается.

Возможно, что нападавший болен и ему требуется медицинская помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU