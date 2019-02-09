2019-02-09T16:17:50+03:00
Происшествия

В Уфе поймали парня, надругавшегося над школьницей

Случай произошел в Черниковке
Рустем АХУНОВ
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В Уфе поймали парня, надругавшегося над школьницейВ Уфе поймали парня, надругавшегося над школьницей
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В Уфе 22-летний парень надругался над школьницей.

По данным государственного информационного портала «Башинформ», инцидент произошел в уфимском микрорайоне Черниковка.

Известно, что жертвой 22-летнего изверга стала девятилетняя школьница. Стражи порядка уже задержали преступника. Сейчас с молодым человеком проводят работы, которые помогут раскрыть из-за чего он набросился на беззащитную школьницу. О состоянии девочки ничего не сообщается.

Возможно, что нападавший болен и ему требуется медицинская помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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