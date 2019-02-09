СЕГОДНЯ 15:30 2019-02-09T15:30:03+03:00

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В Уфе разыскивают мужчину, провалившегося под лед реки Уфимка.

В столичном Управлении гражданской защиты сообщили, что сигнал о случившемся поступил на пульт диспетчера в 11:20. На место немедленно выехали спасатели.

К сожалению, прибывшим так и не удалось вытащить пострадавшего из воды. Оказалось, что очевидец позвонил спасателям, когда мужчина уже полностью скрылся под водой. По его словам, утонувший шел через реку со стороны садов с противоположной стороны микрорайона Сипайлово. Известно, что мужчина несколько раз проваливался под лед, но ему удавалось выбраться. По всей видимости, в последний раз его под лед утянула промокшая одежда.

Водолазы работали до 16 часов, но так и не смогли обнаружить тело несчастного. Спасатели отметили, что пострадавший шел по опасному участку льда.

ИСТОЧНИК KP.RU