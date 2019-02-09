2019-02-09T14:58:26+03:00
Общество

Погода в Башкирии на воскресенье, 10 февраля

В республику придет потепление
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
В Башкирии придет теплая погодаВ Башкирии придет теплая погода
Изменить размер текста:

Завтра, 10 февраля, в Башкирии ожидается теплая погода без осадков.

По данным МЧС республики, температура воздуха ночью в регионе опустится до -13 градусов, днем потеплеет до -5. Ветер западный. В северной области республике возможен небольшой снег. Водителей предупреждают, что на дорогах возможно ухудшение видимости и снежный накат.

В Уфе будет чуть теплее, чем в среднем по республике. Ночью похолодает до -9, а днем температура воздуха прогреется до -7 градусов. Небольшие осадки ожидаются во второй половине дня. Ветер переменных направлений слабый.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии столкнулись «Лада» и «Chevrolet», есть погибшая
В Уфе поймали парня, надругавшегося над школьницей
В Уфе разыскивают мужчину, провалившегося под лед
В Башкирии орудует группа хитрых мошенников
В Уфе перенесут остановку «Училище искусств»
После аварии с автобусом в МВД Башкирии возбудили уголовное дело
В Башкирии в пожаре погиб 61-летний мужчина
«Салават Юлаев» вновь сыграет в дворовой хоккей с мальчишками
Куда сходить в Уфе 9 февраля
Жителя Башкирии осудили за убийство шестилетней давности
Экс-полицейский из Башкирии продавал информацию об умерших
Стало известно, простят ли жителям Башкирии долги за газ
Жители Башкирии представились полицейскими и похитили мужчину
В Уфе в эту субботу пройдут мясные ярмарки
В Уфе полиция дважды за неделю закрывала одно подпольное казино
Жительница Башкирии ударила мужа ножом и убежала
В Уфе из окна седьмого этажа больницы выпала женщина
В Уфе от неустановленной инфекции скончался трехлетний ребенок
Ильдар Абдразаков споет в Уфе честь своего педагога