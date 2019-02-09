Погода в Башкирии на воскресенье, 10 февраля
В республику придет потепление
В Башкирии придет теплая погода
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Завтра, 10 февраля, в Башкирии ожидается теплая погода без осадков.
По данным МЧС республики, температура воздуха ночью в регионе опустится до -13 градусов, днем потеплеет до -5. Ветер западный. В северной области республике возможен небольшой снег. Водителей предупреждают, что на дорогах возможно ухудшение видимости и снежный накат.
В Уфе будет чуть теплее, чем в среднем по республике. Ночью похолодает до -9, а днем температура воздуха прогреется до -7 градусов. Небольшие осадки ожидаются во второй половине дня. Ветер переменных направлений слабый.
ИСТОЧНИК KP.RU