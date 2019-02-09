2019-02-09T14:26:50+03:00
Происшествия

В Башкирии орудует группа хитрых мошенников

Жулики предлагают купить подшипники
Рустем АХУНОВ
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В Башкирии разыскивают жуликов, продавших коробку подшипников за 20 тысяч рублейВ Башкирии разыскивают жуликов, продавших коробку подшипников за 20 тысяч рублей
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В Башкирии работает группа жуликов, предлагающая наивным жертвам купить подшипники.

В МВД Башкирии объяснили, как работают мошенники. Оказалось, что преступники связываются с гражданами, которые желают продать недвижимость. Вскоре к ним приезжает «покупатель», которые представляется Александром и его мнимая супруга.

После осмотра дома мужчина заявляет, что ему нравится предложение, но он должен съездить в соседний населенный пункт за деньгами. За несколько минут до отъезда он начинает в присутствии хозяев дома обсуждать некую важную сделку с подъехавшим на место партнером. Вскоре троица уезжают.

После этого на месте появляется «партнер», который просит перезвонить Александру, так как у него разрядился мобильный. По телефону «покупатель дома» просит передать его партнеру 20 тысяч рублей, которые он клятвенно обещает отдать. Взамен обманутые хозяева дома получают коробку с подшипниками. Разумеется, что за переданным товаром никто не приезжает, а продавцы дома приобретают коробку старого хлама за 20 тысяч рублей.

Известно, что жулики умудрились обмануть не менее пяти граждан. Сейчас стражи порядка разыскивают мошенников. Если вам что-то известно про эту преступную группу, пожалуйста, сообщите в полицию по телефонам 8-927-357-17-00 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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