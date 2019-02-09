В Уфе перенесут остановку «Училище искусств»
Изменения пройдут на улице Заки Валиди
В Уфе перенесут остановку на улице Заки Валиди
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В Уфе на улице Заки Валиди перенесут остановку общественного транспорта «Училище искусств».
По информации городской администрации, остановку в сторону Телецентра перенесут уже в ближайшее время. Теперь она окажется примерно на 100 метров ниже по улице, рядом с магазином «Каменный двор».
Изменения власти города проводят для того, чтобы обезопасить жителей города. Дело в том, что сейчас рабочие проводят реконструкцию здания по адресу Цюрупы, 12 – это может оказаться небезопасным для пассажиров, ждущих свой автобус.
Сейчас в мэрии Уфы готовят необходимую для переноса остановочного пункт документацию.
ИСТОЧНИК KP.RU