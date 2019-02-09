После аварии с автобусом в МВД Башкирии возбудили уголовное дело
В МВД Башкирии возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом в Стерлитамаке.
Напомним, что серьезное ДТП произошло в Стерлитамаке вчера, 8 февраля. Водитель, который управлял автобусом «Газель» по улице Технической не справился с управлением и врезался в опору электропередач. В итоге помощь потребовалась 20 пассажирам, в больнице оказались 16, в том числе трое детей.
Стражи порядка возбудили в отношении водителя уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшим причинение тяжкого вреда здоровью.
По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель не соблюдал скоростной режим.
В Следкоме Башкирии по факту случившегося начали доследственную проверку.
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В Башкирии пассажирский автобус влетел в столб
8 февраля, в пятом часу вечера в Стерлитамаке произошло жуткое ДТП. На улице Техническая водитель пассажирского автобуса «Газель Некст» внезапно съехал с дороги и врезался в столб. Известно, что автобус ехал по 41-му маршруту (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU