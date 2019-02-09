2019-02-09T10:24:02+03:00
Происшествия

В Башкирии в пожаре погиб 61-летний мужчина

ЧП произошло в городе Октябрський
Рустем АХУНОВ
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В Башкирии в пожаре погиб 61-летний мужчинаВ Башкирии в пожаре погиб 61-летний мужчина
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В Октябрьском в пожаре погиб 61-летний мужчина.

По данным МЧС республики, сообщение о возгорании в городе Октябрьский по улице Королева поступило на пульт диспетчера в 4 часа ночи в субботу. Оказалось, что огнем охвачена квартира в многоэтажном доме. Локализовали пожар уже в 4:17, а полностью потушили в 4:32.

К сожалению, не обошлось без жертв. Во время тушения пожара сотрудники МЧС обнаружили тело 61-летнего мужчины.

Сейчас на месте работает дознаватель МЧС, который устанавливает причину возгорания, унесшего жизнь пожилого человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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