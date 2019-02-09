«Салават Юлаев» вновь сыграет в дворовой хоккей с мальчишками

СЕГОДНЯ 09:52 2019-02-09T09:52:43+03:00

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«Салават Юлаев» 12 февраля сыграет с мальчишками в дворовой хоккей.

Напомним, что ранее руководство клуба заявило, что готово провести акцию «Мы вместе» во второй раз. Для участия в акции ребятам необходимо было записать небольшой видеоролик, в котором они рассказывают, почему «юлаевцы» должны сыграть с ними. На этот раз игроки главного хоккейного клуба республики сыграют сразу с пятью школьными и детскими командами.

Посмотреть на необычное зрелище может каждый – игра состоится 12 февраля в 16 часов на открытой хоккейной коробке уфимского лицея №96. Вход, разумеется, бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU