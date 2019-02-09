«Салават Юлаев» вновь сыграет в дворовой хоккей с мальчишками
Встреча состоится 12 февраля
Хоккеисты «Салавата» вновь сыграют со школьникам
Изменить размер текста:
«Салават Юлаев» 12 февраля сыграет с мальчишками в дворовой хоккей.
Напомним, что ранее руководство клуба заявило, что готово провести акцию «Мы вместе» во второй раз. Для участия в акции ребятам необходимо было записать небольшой видеоролик, в котором они рассказывают, почему «юлаевцы» должны сыграть с ними. На этот раз игроки главного хоккейного клуба республики сыграют сразу с пятью школьными и детскими командами.
Посмотреть на необычное зрелище может каждый – игра состоится 12 февраля в 16 часов на открытой хоккейной коробке уфимского лицея №96. Вход, разумеется, бесплатный.
ИСТОЧНИК KP.RU