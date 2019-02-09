Куда сходить в Уфе 9 февраля

СЕГОДНЯ 09:18 2019-02-09T09:18:17+03:00

Уфа сегодня снова услышит хиты «Nazareth». Фото: Владимир КАЗЫХАНОВ

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НА КОНЦЕРТ

В РК «Огни Уфы» (ул. 50-летия Октября, 19) сегодня выступает легендарная шотландская группа «Nazareth». В рамках мирового тура, посвященного 50-летнему юбилею группы, монстры рока представят свой новый, двадцать четвертый студийный альбом «Tattooed On My Brain». (12+)

Начало в 19.00

Цена билетов: 1600 - 3500 руб.

В Уфимском джаз-клубе (ул. 50 лет СССР, 8) можно услышать американскую soul-диву Mylah, впервые приехавшую в Россию с концертами. Вместе с ней выступят уфимские музыканты - джаз-квартет Руслана Воротникова. (16+)

Начало в 21.00

Цена билетов: 1000 руб.

В ТЕАТР

В Русском драматическом театре (пр. Октября, 79) сегодня можно посмотреть два спектакля. На основной сцене покажут комедию «Улыбайтесь, господа!» по произведениям Григория Горина, а на камерной - историю одной любви «Охота на акул». (16+)

Начало спектаклей в 18.00

Цена билетов: 200 - 500 руб.

В татарском театре «Нур» (ул. 50 лет СССР, 36) покажут драму «Женщина из прошлого» по пьесе немецкого драматурга Роланда Шиммельпфеннига. (18+)

Начало в 19.00

Цена билетов: 250 - 300 руб

В Башкирском театре драмы им. М. Гафури (ул. Заки Валиди, 34) можно посмотреть комедию «Необычная история в обычной деревне» о воплощении в жизнь необычной мечты. (12+)

Начало в 18.00

Цена билетов: 100 - 400 руб.

НА ФЕСТИВАЛЬ

В парковке торгового центра «МЕГА» (ул. Рубежная, 174) пройдет фестиваль необычных катательных аппаратов на основе тюбингов, снегоходов или просто куска линолеума. «Царь горы». (6+)

Начало в 13.00

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU