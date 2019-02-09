Экс-полицейский из Башкирии продавал информацию об умерших

СЕГОДНЯ 07:26 2019-02-09T07:26:16+03:00

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В Ишимбае осудили 37-летнего бывшего полицейского, продававшего салонам ритуальных услуг информацию об умерших.

Оказалось, что в период с 2016 по 2017 годы ныне уже бывший страж порядка продавал конфиденциальную информацию об умерших салонам ритуальных услуг в Ишимбае. Вскоре после сообщения о смерти гражданина в полицию на место чудесным образом приезжали люди, которые навязывали услуги подготовки к похоронам. Разумеется, что шокированные родственники умерших соглашались на первое же предложение. С каждого вызова полицейские имел свою долю. Всего он таким нехитрым методом получил 48,5 тысяч рублей.

Суд обвинил его в получении взятки. Свою вину мужчина признал. По данным прокуратуры в итоге его приговорили к 3 годам условного заключения и штрафу в размере 97 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU