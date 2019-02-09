Стало известно, простят ли жителям Башкирии долги за газ

СЕГОДНЯ 06:39 2019-02-09T06:39:55+03:00

Жителям Башкирии не будут списывать долги по коммунальным услугам

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Депутат Курултая Башкирии Дмитрий Чувилин рассказал, что жителям Башкирии не простят долги за коммунальные платежи.

Напомним, что в середине января Чувилин сделал запрос в прокуратуру республики с целью выяснить, можно ли в судебном порядке простить некоторым жителям Башкирии долги по коммунальным услугам. Сделал он это после того, как в интернете появилась информация, что подобную практику применили в Чечне.

Вскоре последовал официальный ответ прокуратуры. В нем сложным бюрокртическим языком сообщается простая истина – никаких долгов жителям Башкирии не спишут.

- Граждане и организации обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. Действующим законодательством в сфере ЖКХ не предусмотрено списание задолженности за коммунальные услуги, - резюмирует в своем ответе прокурор республики Андрей Назаров.

Помимо этого в документе фигурируют выписки из приказов министерства финансов и прокуратуры России.

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ИСТОЧНИК KP.RU