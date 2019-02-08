В Уфе полиция дважды за неделю закрывала одно подпольное казино

СЕГОДНЯ 18:40 2019-02-08T18:40:04+03:00

Изменить размер текста: A A

За одну неделю сотрудники уфимской полиции дважды наведывались в одно и то же помещение, где «предприимчивые» дельцы установили игровые автоматы. Проще говоря, в здании на улице Первомайской сотрудники МВД неоднократно «накрывали» подпольное казино. В спецоперации довелось поучаствовать корреспондентам столичного телеканала «Вся Уфа».

Как сообщает телеканал, чтобы попасть внутрь игрового зала, им пришлось представится игроками. По их словам, среди заядлых посетителей подпольного казино немало пожилых людей. Во время полицейской облавы они скрывали лица и пытались оправдать свое желание «сорвать Джекпот».

По данным полиции, после того как из незаконного казино вынесли 40 игровых консолей, уже через неделю заведение вновь распахнуло свои двери для посетителей.

Известно, что за незаконным игровым бизнесом стоят люди, для которых затраты на новые игровые автоматы не имеют значения. И это несмотря на их дороговизну. Изъятые аппараты уничтожит, а взамен организаторы игорного бизнеса приобретают новые, передает столичный телеканал «Вся Уфа».

ИСТОЧНИК KP.RU