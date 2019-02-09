Жителя Башкирии осудили за убийство шестилетней давности

СЕГОДНЯ 08:49 2019-02-09T08:49:16+03:00

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Сотрудники следкома по Башкирии завершили расследование уголовного дела в отношении 58-летнего жителя Балтачевского района республики. Он обвиняется в убийстве своего знакомого.

Трагическая история началась почти шесть лет назад. В октябре 2013 года в правоохранительные органы обратились коллеги 22-летнего работника молочной фермы - молодой человек не вышел на работу, а затем и вовсе бесследно пропал. Поиски не дали результата, но в комнате охраны, где он работал, были обнаружены следы крови. Тело тогда так и не нашли.

Спустя почти шесть лет во время ремонта подземного трубопровода на ферме рабочие нашли останки неизвестного. Генетическая экспертиза подтвердила – они принадлежат пропавшему.

- Расследование по уголовному делу было возобновлено. На место происшествия выехали следователи территориального следственного отдела, следователи-криминалисты регионального управления СКР и сотрудники полиции. Повторно были допрошены свидетели, - рассказали в пресс-службе следкома по Башкирии.

Во время допроса один из бывших коллег пропавшего 58-летний мужчина, признался в его убийстве. По данным следствия, во время распития спиртного между ними вспыхнула ссора, и старший собутыльник ударил младшего металлической трубой. От удара молодой парень упал замертво.

В дальнейшем убийца закопал тело молодого человека в траншее, где затем уложили трубы и засыпали захоронение землей.

- Суд приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе следкома по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU