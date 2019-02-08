2019-02-08T15:32:51+03:00
Происшествия

В Уфе от неустановленной инфекции скончался трехлетний ребенок

Врачи проводят проверку
Рустем АХУНОВ
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В Уфе погиб 3-летний ребенокВ Уфе погиб 3-летний ребенок
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В Уфе погиб 3-летний ребенок. Врачи подозревают, что причиной летального случая могла стать менингококковая инфекция или грипп.

Известно, что ребенок родился и жил в Уфе. Остается неизвестным, из-за чего доподлинно погиб малыш, сейчас врачи предполагают два варианта – вирус гриппа или менингококковая инфекции.

Эксперты Роспотребнадзора Башкирии проводят проверку, которая позволит установить истинную причину гибели ребенка. Все, кто общался с погибшим несовершеннолетним, проходят профилактику и иммунизацию против смертельно опасной инфекции.

По данным врачей, сейчас ситуация остается под контролем специалистов.

Напомним, что сразу после Нового года в Янаульском районе Башкирии от менингококковой инфекции скончалась восьмилетняя девочка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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