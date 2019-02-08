В Уфе из окна седьмого этажа больницы выпала женщина

СЕГОДНЯ 16:55 2019-02-08T16:55:52+03:00

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Сегодня днем, 8 февраля, в Уфе произошел трагический случай. Как сообщает ГТРК «Башкортостан», со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах, из окна коридора на седьмом этаже 21-й больницы выпала женщина. Точно неизвестно, была ли она пациенткой или просто навещала кого-то, обстоятельства пока выясняются.

По данным ГТРК «Башкортостан», медики незамедлительно доставили женщину в реанимацию, но травмы оказались несовместимыми с жизнью. Несчастная скончалась не приходя в сознание. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники правоохранительных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU