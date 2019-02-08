2019-02-08T15:11:50+03:00
Звезды

Ильдар Абдразаков споет в Уфе честь своего педагога

Знаменитый бас прилетит из Нью-Йорка, чтобы принять участие в концерте «Творчество - символ счастья», посвященного Миляуше Муртазиной
Мила КИЯН
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Ильдар Адразаков прилетит в Уфу из Нью-Йорка, чтобы принять участие в концерте в честь своего педагога. Фото: Дмитрий ЧЕРНОВИльдар Адразаков прилетит в Уфу из Нью-Йорка, чтобы принять участие в концерте в честь своего педагога. Фото: Дмитрий ЧЕРНОВ
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Как уже сообщала «Комсомолка», 25 февраля в Уфе соберутся ученики известного уфимского педагога по вокалу Миляуши Муртазиной, воспитавшей целое созвездие выдающихся оперных певцов. Концерт «Творчество - символ счастья», посвященный профессору, пройдет на сцене Башкирского театра оперы и балета с участием звезд оперной сцены - солиста санкт-петербургского «Мариинского театра», народного артиста Башкирии Аскара Адразакова, солистки казахской «Астана-опера» Альфии Каримовой, «золотого сопрано Башкирии» Диляры Идрисовой и многих других.

Самый именитый ученик Миляуши Муртазиной - народный артист Башкирии, лауреат самой престижной музыкальной премии «Грэмми» и обладатель звания «Лучший бас мира» Ильдар Адразаков первоначально не был заявлен среди участников концерта - весь февраль он поет на сцене нью-йоркского театра «Метрополитен-опера». В опере «Дон Жуан» Моцарта Ильдар исполняет партию Лепорелло, но, как стало известно, певец все, же нашел возможность выкроить окно в своем плотном графике и прилетит в родную Уфу, чтобы принять участие в концерте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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