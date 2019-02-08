2019-02-08T20:00:21+03:00
Происшествия

Жители Башкирии представились полицейскими и похитили мужчину

Злоумышленники промышляли вымогательствами
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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В ближайшее время перед судом в Мелеузе предстанут пятеро местных жителей, которых обвиняют сразу по нескольким статьям. В зависимости от роли в совершении преступлений их будут судить за похищение человека и вымогательство группой лиц с применением насилия. Расследование уголовного дела накануне завершили сотрудники следкома по Башкирии.

Следователи установили, что в декабре 2017 года двое мужчин решили ограбить жителя Мелеуза, у которого один из них увидел 90 тысяч рублей. Чтобы все прошло гладко, они взяли с собой «на дело» еще троих мужчин.

Утром 10 декабря 2017 года один из злоумышленников пришел к потерпевшему и предложил выпить. Под благовидным предлогом он выманил ничего не подозревающую жертву на улицу, где его остановили двое мужчин. Они представились полицейскими и затолкали в автомобиль. Денег у него с собой не оказалось, поэтому похитители увезли его за город.

- Тогда злоумышленники вывезли мужчину за город и пригрозили, что подбросят ему наркотики, и он будет привлечен к уголовной ответственности, если не передаст им 90 тысяч рублей. Опасаясь уголовного преследования, мужчина согласился и отдал вымогателям деньги, которые находились у него дома, - рассказали в пресс-службе следкома по Башкирии.

Ранее те же обвиняемые запугали троюродного брата потерпевшего и потребовали у него 300 тысяч рублей. Он также поверил, что злоумышленники являются сотрудниками полиции и попросил дать ему время на сбор денег. Сразу после этого он обратился в следком и ФСБ.

- Благодаря оперативно-разыскным мероприятиям, проведенным сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Башкортостан все злоумышленники были задержаны, - рассказали в пресс-службе следкома по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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