В Уфе куница устроила погром в квартире многоэтажки

СЕГОДНЯ 14:16 2019-02-08T14:16:19+03:00

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Сегодня утром, 8 февраля, в службу спасения позвонила испуганная жительница дома №5 по улице Братьев Кадомцевых и попросила помощи спасателей. Женщина сообщила, что к ней в квартиру пробралась куница и устроила там настоящий погром.

Уфимка рассказала сотрудникам управления защиты населения, что когда она находилась дома с пожилой мамой, услышала с кухни странный шум. Пройдя туда, женщина обомлела: по всему полу валялись цветочные горшки и кастрюли, были перевернуты банки. Вентиляционная решетка была разбита вдребезги, осколки также лежали на полу. Внезапно с кухни в комнату юркнул непонятный зверек, еще больше напугав хозяйку.

Растерянная женщина вызвала спасателей, которые по прибытии обнаружили незваную гостью. Переполох в квартире устроила дикая куница. Через 15 минут сотрудники управления гражданской защиты поймали зверька и вывезли ее в лес.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/690774" frameborder="0"></iframe> Спасатели поймали дикую куницу в уфимской квартире.

ИСТОЧНИК KP.RU