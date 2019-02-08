2019-02-08T14:49:31+03:00
Происшествия

В Башкирии на трассе столкнулись легковушка и пассажирский автобус

В результате аварии пострадал водитель отечественного автомобиля
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: пресс-служба ГИБДД по БашкирииФото: пресс-служба ГИБДД по Башкирии
Изменить размер текста:

Сегодня, 8 февраля, в Уфимском районе Башкирии произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса. На 6 километре трассы УфаЧишмы столкнулись встречные ВАЗ-2110, которым управлял 27-летний уфимец и автобус «Ford Transit» под управлением 61-летнего жителя Чишминского района.

По данным ГИБДД по Башкирии, автобус двигался по маршруту Уфа – Чишмы, в момент столкновения в салоне находились 14 пассажиров. К счастью, никто из них не пострадал. Однако водитель отечественной легковушки получил травмы и был госпитализирован в ближайшую больницу.

- На месте происшествия работает полиция и другие службы. Подробности ДТП уточняются, - написал в своем блоге главный инспектор ГИБДД по Башкирии Динар Гильмутдинов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Уфе от неустановленной инфекции скончался трехлетний ребенок
Ильдар Абдразаков споет в Уфе честь своего педагога
В Уфе куница устроила погром в квартире многоэтажки
В Сибае началось частичное подтопление карьера
В Башкирии следователи проверяют обстоятельства гибели 16-летней девушки
В больнице жительница Башкирии полтора часа пролежала на холодном полу в ожидании врача
В Уфе прекращены поиски 17-летнего студента колледжа
Стало известно, какая погода будет в Башкирии на выходных
Куда сходить в Уфе 8 февраля
В Уфе столкнулись два пассажирских автобуса, пострадали четыре человека
Меценаты оплатят путевки в санатории для детей из Сибая
Забил до смерти, а потом рыдал над телом: житель Башкирии жестоко расправился со своей возлюбленной
Город в пробках: коммунальщики Уфы не справляются со снегопадом
Из-за снегопада Уфа утром встала в десятибалльной пробке
В Башкирии автопарк скорой помощи изношен на 67%
В Башкирии восстановлено движение транспорта на трассе Р-240
Житель Башкирии постоянно избивал свою мать
Поиски пропавшего в Башкирии 28-летнего Александра Рындина прекращены
В столкновении трех автомобилей в Уфе пострадал ребенок
В Уфе разыскивают пропавшего первокурсника Андрея Смирнова
В Башкирии после отказа в госпитализации скончалась 16-летняя школьница