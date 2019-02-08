В Башкирии на трассе столкнулись легковушка и пассажирский автобус

СЕГОДНЯ 14:49 2019-02-08T14:49:31+03:00

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Сегодня, 8 февраля, в Уфимском районе Башкирии произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса. На 6 километре трассы Уфа – Чишмы столкнулись встречные ВАЗ-2110, которым управлял 27-летний уфимец и автобус «Ford Transit» под управлением 61-летнего жителя Чишминского района.

По данным ГИБДД по Башкирии, автобус двигался по маршруту Уфа – Чишмы, в момент столкновения в салоне находились 14 пассажиров. К счастью, никто из них не пострадал. Однако водитель отечественной легковушки получил травмы и был госпитализирован в ближайшую больницу.

- На месте происшествия работает полиция и другие службы. Подробности ДТП уточняются, - написал в своем блоге главный инспектор ГИБДД по Башкирии Динар Гильмутдинов.

ИСТОЧНИК KP.RU