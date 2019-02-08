В Башкирии следователи проверяют обстоятельства гибели 16-летней девушки

СЕГОДНЯ 12:40 2019-02-08T12:42:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники следкома по Башкирии возбудили уголовное дело в связи с гибелью 16-летней жительницы Аургазинского района республики. Девушка трагически скончалась 5 февраля прямо в машине скорой помощи по дороге в больницу. За день до этого она жаловалась медикам на плохое самочувствие.

Как сообщает пресс-служба следкома по Башкирии, сейчас следователи изучают медицинскую документацию и допрашивают свидетелей, чтобы установить все обстоятельства гибели юной сельчанки. Для того чтобы расширить возможности следствия и было возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека». Его расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU