Жительница Башкирии ударила мужа ножом и убежала

СЕГОДНЯ 18:01 2019-02-08T18:01:37+03:00

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Накануне в одной из деревень Мечетлинского района Башкирии развернулась настоящая кровавая драма. Семейная пара решила выпить среди белого дня, но после нескольких стаканов горячительного супругу стало скучно, и он ушел к соседям. По возвращении домой его ждала раздраженная супруга. Вспыхнула семейная ссора, которая, поначалу, завершилась перемирием. Ночью, когда благоверные легли спать, конфликт разгорелся с новой силой.

В порыве ярости женщина пошла на кухню, взяла нож и ударила своего мужа в живот. Осознав, что натворила, она позвонила родственникам и рассказала о случившемся. После этого 27-летняя женщина скрылась в неизвестном направлении.

Вскоре мужчину госпитализировали в ближайшую больницу, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили местонахождение подозреваемой и задержали ее. Она призналась в содеянном, отметили в пресс-службе МВД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU