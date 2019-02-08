2019-02-08T11:35:11+03:00
Общество

В Уфе прекращены поиски 17-летнего студента колледжа

Молодой человек вернулся в общежитие
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба МВД по БашкирииФото: пресс-служба МВД по Башкирии
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Накануне стало известно о том, что поиски пропавшего в Уфе 17-летнего Андрея С. прекращены. Студент первого курса сварочно-монтажного колледжа пропал еще 18 января, к его поискам незамедлительно приступили сотрудники полиции.

По данным МВД по Башкирии, Андрей С. уже пропадал в ноябре прошлого года. Тогда его также разыскивали полицейские.

Вот и в этом году молодой человек без видимых причин покинул общежитие и исчез. Спустя почти три недели он, как ни в чем не бывало, вернулся в комнату. О том, что подросток вернулся, в полицию сообщили преподаватели колледжа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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