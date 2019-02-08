2019-02-08T10:24:44+03:00
Общество

Стало известно, какая погода будет в Башкирии на выходных

Жителей республики ждет очередной неприятный сюрприз
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Олег АдамовичФото: Олег АдамовичФото: Олег АДАМОВИЧ
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В предстоящие выходные жителей Башкирии ждет снегопад и метель. В Башгидрометцентре сообщают также о похолодании. По данным синоптиков, в субботу, 9 февраля, ночью по республике ожидается небольшой снег при северо-западном и западном ветре. Температура воздуха ночью составит -16,-21°, при прояснениях до -26°, днем -8,-13°.

В воскресенье, 10 февраля, снегопад продолжится. По республике прогнозируется небольшой снег, в северо-восточных районах до умеренного. Ветер западный, юго-западный умеренный. По сообщениям метеорологов столбики термометров ночью покажут -12,-17°, при прояснениях до -20,-25°, днем немного потеплеет до -6,-11°.

По данным сервиса Gismeteo.ru в башкирской столице в субботу, 9 февраля, ожидается снегопад и метель. Скорость ветра к вечеру достигнет 4-7 метров в секунду, температура воздуха до -13 градусов Цельсия.

В воскресенье в Уфе прогнозируется небольшой снег и метель. Днем скорость ветра местами будет достигать 8 метров в секунду, при температуре воздуха -8, -9 градусов Цельсия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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