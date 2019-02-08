Куда сходить в Уфе 8 февраля
В ТЕАТР
Башкирский театр оперы и балета (ул. Ленина,5/1) приглашает посмотреть восточную сказку - балет Арифа Алиева " Легенда о любви" в постановке знаменитого хореографа Юрия Григоровича. (12+)
Начало в 19.00
Билеты: 200 - 1000 руб.
В Национальном молодежном театре им. М.Карима ( ул. Ленина, 62) сегодня посмотреть два спектакля . На малой сцене артисты башкирской труппы сыграют в постановке "Пегий пес, бегущий краем моря" по мотивам повести Чингиза Айтматова, а на основной сцене русская труппа представит драму " Датская история, гадкий утенок: наши дни". (12+)
Начало в 19.00
Билеты: 150 - 300 руб.
В татарском театре "Нур" ( ул. 50 лет СССР, 36 ) покажут музыкальную комедию-водевиль "Башмачки". (12+)
Начало в 19.00
Билеты: 150 - 500 руб.
НА КОНЦЕРТ
В РК " Огни Уфы" (ул. 50-летия Октября, 19 ) можно послушать хиты легендарной группы "Queen" , которые исполнят артисты проекта "Radio Queen". (12+)
Начало в 19.00
Билеты: 600 - 2000 руб,
В ГКЗ "Башкортостан" ( ул.Ленина, 50 ) сегодня представит новую концертную программу "Башкирский мед" фольклорный ансамбль танца "Мирас". (6+)
Начало в 19.00
Билеты: 300 - 800 руб.
ИСТОЧНИК KP.RU