Куда сходить в Уфе 8 февраля

СЕГОДНЯ 09:15 2019-02-08T09:15:17+03:00

Балет "Легенда о любви" на уфимской сцене поставил Юрий Григорович. Фото: Владимир КОРОТНЕВ

"Комсомолка" подскажет, чем заняться сегодня вечером

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В ТЕАТР

Башкирский театр оперы и балета (ул. Ленина,5/1) приглашает посмотреть восточную сказку - балет Арифа Алиева " Легенда о любви" в постановке знаменитого хореографа Юрия Григоровича. (12+)

Начало в 19.00

Билеты: 200 - 1000 руб.

В Национальном молодежном театре им. М.Карима ( ул. Ленина, 62) сегодня посмотреть два спектакля . На малой сцене артисты башкирской труппы сыграют в постановке "Пегий пес, бегущий краем моря" по мотивам повести Чингиза Айтматова, а на основной сцене русская труппа представит драму " Датская история, гадкий утенок: наши дни". (12+)

Начало в 19.00

Билеты: 150 - 300 руб.

В татарском театре "Нур" ( ул. 50 лет СССР, 36 ) покажут музыкальную комедию-водевиль "Башмачки". (12+)

Начало в 19.00

Билеты: 150 - 500 руб.

НА КОНЦЕРТ

В РК " Огни Уфы" (ул. 50-летия Октября, 19 ) можно послушать хиты легендарной группы "Queen" , которые исполнят артисты проекта "Radio Queen". (12+)

Начало в 19.00

Билеты: 600 - 2000 руб,

В ГКЗ "Башкортостан" ( ул.Ленина, 50 ) сегодня представит новую концертную программу "Башкирский мед" фольклорный ансамбль танца "Мирас". (6+)

Начало в 19.00

Билеты: 300 - 800 руб.

ИСТОЧНИК KP.RU