В Уфе столкнулись два пассажирских автобуса, пострадали четыре человека

СЕГОДНЯ 09:02 2019-02-08T09:05:21+03:00

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В минувший четверг, 7 февраля, в Уфе напротив дома №5/1 по улице Сочинская столкнулись две маршрутки. По данным ГИБДД по Башкирии, 35-летний уроженец Бирского района за рулем микроавтобуса «Фиат двигался по 262 маршруту. Он начал поворачивать налево с Сочинской на Менделеева и врезался в микроавтобус «Мерседес», которым управлял 48-летний уфимец. Он, в свою очередь, ехал по 211 маршруту.

- В результате ДТП 4 пассажира автобуса «Фиат», женщины, обратились за медицинской помощью, - написал в своем блоге главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.

Всего за сутки в Башкирии произошло восемь автомобильных аварий, в которых пострадали 12 человек. Сотрудники ГИБДД пресекли более 2400 нарушений правил и задержали 20 водителей в состоянии опьянения, информирует пресс-служба ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU