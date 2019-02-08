Меценаты оплатят путевки в санатории для детей из Сибая

СЕГОДНЯ 08:30 2019-02-08T08:30:31+03:00

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Накануне стало известно, что меценат Андрей Назаров и чиновник Денис Назаров оплатили поездку в санаторий «Талкас» для 40 жителей Сибая. Кроме того, местное отделение партии «Единая Россия» выдвинуло инициативу, согласно которой, воспитанники социального приюта из столицы башкирского Зауралья отправятся в различные санатории республики. В список здравниц попали «Радуга», «Нур» и «Красноусольск».

В свою очередь, весной в санатории Башкирии поедут мамы с маленькими детьми, которые живут ближе всего от сибайского карьера, в так называемой «зоне 500». Поездки им оплатят местные и республиканские власти.

Ранее дети из Сибая уже поехали в Пульмонологический санаторий в Ишимбайском районе республики.

ИСТОЧНИК KP.RU