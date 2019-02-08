Город в пробках: коммунальщики Уфы не справляются со снегопадом

СЕГОДНЯ 07:59 2019-02-08T08:11:26+03:00

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Сегодня, 8 февраля, башкирская столица встала в десятибалльных пробках. Виной всему метель и непрекращающийся снегопад. По данным сервиса Яндекс.пробки в Уфе наблюдается затруднение движения по всем основным магистралям. На проспекте Салавата Юлаева, улицах Пугачева, Менделеева, на Демском шоссе и улице Жукова скорость автомобильного потока не превышает 3 км в час.

В связи с плохими погодными условиями МЧС по Башкирии сообщает об ограничении въезда в Уфу грузовых автомобилей до 14:00 часов 8 февраля.

Аварийные и экстренные службы рекомендуют водителям воздержаться от поездок, соблюдать скоростной режим во время движения и увеличить дистанцию от впереди идущего транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU