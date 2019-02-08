Из-за снегопада Уфа утром встала в десятибалльной пробке

СЕГОДНЯ 07:32 2019-02-08T07:32:11+03:00

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Из-за снегопада сегодня утром, 8 февраля, Уфа встала в десятибалльных пробках. По данным сервиса «Яндекс-пробки», длинный затор образовался на съезде с Демского шоссе на проспект Салавата Юлаева. Там проклинающие непогоду водители вынуждены двигаться со скоростью всего 5 километров в час. Не лучше ситуация обстоит на улицах Пугачева, Сочинской, Менделеева, Бакалинской и Заки Валиди. В Сипайлово, например, на улице Маршала Жукова автомобили плетутся со скоростью 3 километра в час. В пробках стоят и улицы Революционная, Айская и 8 марта. Не сладко приходится и жителям Черниковки: на Сельской Богородской, Трамвайной и Уфимском шоссе образовался настоящий затор.

Напомним, что синоптики обещали утром сильные снегопады, усиление ветра до 15-20 м/с, снежные накаты и гололедицу на дорогах. Водителей просят быть аккуратными и соблюдать скоростной режим. А уже днем метель стихнет, и ситуация на дорогах стабилизируется.

ИСТОЧНИК KP.RU