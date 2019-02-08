В Башкирии автопарк скорой помощи изношен на 67%

СЕГОДНЯ 07:24 2019-02-08T07:24:37+03:00

Об этой проблеме поведал и.о министра здравоохранения на «Здравчасе»

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Вчера, 7 февраля, Радий Хабиров провел очередной «Здравчас»: в режиме видеоконференции в нем приняли участие руководители муниципалитетов и лечебных учреждений республики.

И.о. министра здравоохранения Башкирии Максим Забелин рассказал о плачевном состоянии автопарка скорой помощи: 67% автомобилей отслужили свой век, причем 140 карет и вовсе готовы рассыпаться на глазах. И это несмотря на то, что в прошлом году в республику поступило 225 новых автомобилей скорой помощи, а в 2019 подана заявка еще на 60 автомашин.

Из положительных моментов Максим Забелин отметил быстрое время приезда скорой к экстренному больному – в течение 20 минут, и эта норма соблюд ается почти на 100%.

ИСТОЧНИК KP.RU