В Башкирии восстановлено движение транспорта на трассе Р-240

СЕГОДНЯ 07:03 2019-02-08T07:03:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В Башкирии и Оренбургской область снова кружит буран. В связи с ухудшением погодных условий на трассах Упрдор «Приуралье» минувшим вечером ввело ограничение движение транспорта. Сначала ограничили въезд грузовиков в Уфу, а на отдельных участках (на 250-316 км трассы Р-240, на 1194-1280 км трассы М-5, на 112-160 км трассы Р-240) закрыли движение маршрутных автобусов и такси – до тех пор, пока метель не утихнет.

Сегодня утром, 8 февраля, Упдор «Приуралье» сообщило, что на трассе Р-240 уже снято ограничение движение транспорта. На остальных участках ограничение по-прежнему действует.

Напомним, что синоптики обещают утром сильные снегопады, усиление ветра до 15-20 м/с, а на дорогах образуются снежные накаты и гололедица. Видимость на трассе снизится до 500 метров, поэтому водителей просят быть аккуратными и соблюдать скоростной режим.

ИСТОЧНИК KP.RU