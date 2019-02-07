В Уфе разыскивают пропавшего первокурсника Андрея Смирнова
В Уфе вновь пропал 16-летний первокурсник Башкирского сварочно-монтажного колледжа Андрей Смирнов. Напомним, что парня уже разыскивали в ноябре прошлого года волонтеры и полиция, но подросток самостоятельно вскоре вернулся в общежитие. В этот раз парень ушел из общежития еще 18 января и до сих пор не дает о себе знать.
Приметы: на вид 16-17 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, волосы короткие.
Был одет: черная куртка-парка, синие джинсы, желто-серая толстовка с капюшоном, темные кроссовки.
Если вам что-то известно о местонахождении подростка, просьба сообщить в полицию или по номерам 8(963)909-99-54, 8(937)495-01-11, 8(987)138-41-45.
ИСТОЧНИК KP.RU