2019-02-07T19:09:26+03:00
Общество

В Уфе разыскивают пропавшего первокурсника Андрея Смирнова

Парень уже пропадал в ноябре прошлого года, но вернулся
Яна Базекина
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Фото: МВД по РБФото: МВД по РБ
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В Уфе вновь пропал 16-летний первокурсник Башкирского сварочно-монтажного колледжа Андрей Смирнов. Напомним, что парня уже разыскивали в ноябре прошлого года волонтеры и полиция, но подросток самостоятельно вскоре вернулся в общежитие. В этот раз парень ушел из общежития еще 18 января и до сих пор не дает о себе знать.

Приметы: на вид 16-17 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, волосы короткие.

Был одет: черная куртка-парка, синие джинсы, желто-серая толстовка с капюшоном, темные кроссовки.

Если вам что-то известно о местонахождении подростка, просьба сообщить в полицию или по номерам 8(963)909-99-54, 8(937)495-01-11, 8(987)138-41-45.

ИСТОЧНИК KP.RU

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