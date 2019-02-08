Забил до смерти, а потом рыдал над телом: житель Башкирии жестоко расправился со своей возлюбленной

СЕГОДНЯ 08:03 2019-02-08T08:03:09+03:00

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В Башкирии перед судом предстал 59-летний житель Аургазинского района, обвиняемый в убийстве своей сожительницы.

Как сообщает издание «Аургазинский вестник», мужчина развелся со своей женой более десяти лет назад, но они продолжали жить вместе в одном доме. В тот роковой день к сельчанину пришли в гости родственники, а ближе к вечеру мужчина заметил, что его сожительница куда-то запропастилась. Выйдя на улицу, он увидел, что женщина с кем-то увлеченно переписывается. Обезумев от ревности, мужчина потребовал у экс-супруги телефон, но та ответила отказом. Тогда ревнивец схватил палку и начал ожесточенно избивать неверную. Поняв, что женщина лежит и не подает признаков жизни, мужчина осознал, что натворил: лег рядом на землю с возлюбленной и разрыдался. Немного успокоившись, убийца сам отправился в полицию и чистосердечно во всем признался.

- Суд признал мужчину виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей, - сообщили в пресс-службе Гафурийского межрайонного суда. – И назначил пять лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU