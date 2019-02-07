2019-02-07T16:37:48+03:00
Общество

В Башкирии утвердили максимальный размер платы за детский сад

Дороже всего дошкольники обходятся родителям в Уфе и Уфимском районе
Яна Базекина
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Самые дешевые детские сады в Башкирии - в Зилаирском и Аургазинском раойнахСамые дешевые детские сады в Башкирии - в Зилаирском и Аургазинском раойнахФото: Елена КОВАЛЕНКО
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Правительство Башкирии установило максимальный размер родительской платы в детских садах. Соответствующий документ с подписью главы региона уже появился на правовом портале.

Раскошелиться придется жителям Уфы и Уфимского района. Здесь родителям дошкольников в месяц предлагается заплатить 2839 и 2627 рублей соответственно. На втором месте по дороговизне расположились Стерлитамак и Давлекановский район – с 2550 и 2503 рублями ежемесячно. Замыкает тройку лидеров по размеру родительской платы Салават, где за содержание дошкольников нужно заплатить 2366 рублей.

В Октябрьском, Нефтекамске, Иглинском, Калтасинском, Белебеевском и Учалинском районах максимальная плата для родителей дошкольников составит чуть более 2200 рублей. А вот жителям Зилаирского и Аургазинского района за детский сад придется платить ежемесячно по 1148 и 1185 рублей соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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