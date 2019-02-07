Уфимец упал в колодец и погиб
Тело со дна подняли спасатели
фото: скриншот видео
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Сегодня, 7 февраля, в столице Башкирии трагически погиб мужчина. Несчастный упал в колодец и получил травмы, несовместимые с жизнью, сообщает телеканал «Вся Уфа».
К спасателям обратились родственники, которые сообщили, что уфимец провалился. Прибывшие на место специалисты уже достали бездыханное тело, спустившись вниз с помощью лебедки. Сам момент падения видели соседи. Поднять мертвого мужчину удалось за несколько минут. Также известно, что год назад у погибшего утонул брат.
В произошедшем предстоит разобраться правоохранительным органам.
ИСТОЧНИК KP.RU