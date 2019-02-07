2019-02-07T13:50:58+03:00
Общество

«Считаю его своим учителем»: Радий Хабиров поздравил Муртазу Рахимова с 85-летием

Врио главы Башкирии сделал теплые снимки с первым президентом
Эльвина АПАРИНА
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На своей странице Вконтакте Радий Хабиров написал слова поздравления Муртазе Рахимову. Первого президента Башкирии нынешний руководитель региона считал и считает свои учителем и говорит, что именно от него он научился искренне жить интересами людей, качество жизни которых в значительной степени зависит от власти.

- Именно это качество позволило первому Президенту Башкортостана без больших потрясений провести республику через тяжелейшие 90-е годы. Я от всего сердца поздравляю Муртазу Губайдулловича с юбилеем и желаю крепкого здоровья и семейного благополучия! – восклицает Хабиров.

Также глава региона выложил фотографии с сегодняшней встречи с Рахимовым. Один из снимков, на котором они обнимаются, он подписал так: «Вот так должна передаваться власть от одного лидера к другому».

ИСТОЧНИК KP.RU

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