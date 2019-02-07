В Уфе директор крупного предприятия задолжал своим сотрудникам 84 млн рублей

СЕГОДНЯ 15:00 2019-02-07T15:00:10+03:00

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В Уфе следователи возбудили уголовное дело в отношении 56-летнего директора ООО «Приволжэнерго». Он подозревается в полной невыплате зарплаты свыше двух месяцев.

Известно, что в течение 2018 года директор предприятия, зная, что у него возникла задолженность перед 164 сотрудниками, не предпринял мер к ее погашению. Сумма долга составила свыше 84 млн. рублей. При этом у компании были деньги, но все средства направлялись на хозяйственные нужды.

- В настоящее время изучается бухгалтерская и кадровая документация организации, проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства, - сообщили в следкоме.

ИСТОЧНИК KP.RU