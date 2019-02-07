2019-02-07T13:03:46+03:00
Спорт

«Салават Юлаев» поздравил Муртазу Рахимова с юбилеем и пригласил его на игру

Возможно, в скором времени первый президент Башкирии вернется на трибуны «Уфа-Арены»
Рустам МАКСЮТОВ
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..Фото: Валерий ШАХОВ
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Руководство уфимского «Салавата Юлаева» поздравило первого президента Башкирии Муртазу Рахимова с 85-летием.

«Ваш юбилей – большое событие для болельщиков, игроков, тренерского штаба, администрации и ветеранов хоккея всей вертикали АНО ХК «Салават Юлаев». В период Вашей работы на посту руководителя республики наш клуб вышел на новый уровень развития и впервые в своей истории в 2008 году завоевал Кубок Чемпионата России», - говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

Известно, что поздравить юбиляра лично отправился исполняющий обязанности гендиректора «Салавата Юлаева» Александр Курносов. В ходе беседы он подарил экс-руководителю региона игровую форму и пригласил на одну из ближайших игр.

Муртаза Рахимов позитивно отреагировал на приглашение и пообещал постараться в ближайшее время вернуться на трибуны «Уфа-Арены». Когда именно состоится возвращение, пока неизвестно.

Напомним, что Рахимов известен как большой болельщик хоккея и именно с его большой поддержки этот вид спорта получил бурное развитие в республике. Посещать матчи «Салавата Юлаева» он перестал, когда главой Башкирии стал Рустэм Хамитов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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