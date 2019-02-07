«Салават Юлаев» поздравил Муртазу Рахимова с юбилеем и пригласил его на игру
Руководство уфимского «Салавата Юлаева» поздравило первого президента Башкирии Муртазу Рахимова с 85-летием.
«Ваш юбилей – большое событие для болельщиков, игроков, тренерского штаба, администрации и ветеранов хоккея всей вертикали АНО ХК «Салават Юлаев». В период Вашей работы на посту руководителя республики наш клуб вышел на новый уровень развития и впервые в своей истории в 2008 году завоевал Кубок Чемпионата России», - говорится в сообщении на официальном сайте клуба.
Известно, что поздравить юбиляра лично отправился исполняющий обязанности гендиректора «Салавата Юлаева» Александр Курносов. В ходе беседы он подарил экс-руководителю региона игровую форму и пригласил на одну из ближайших игр.
Муртаза Рахимов позитивно отреагировал на приглашение и пообещал постараться в ближайшее время вернуться на трибуны «Уфа-Арены». Когда именно состоится возвращение, пока неизвестно.
Напомним, что Рахимов известен как большой болельщик хоккея и именно с его большой поддержки этот вид спорта получил бурное развитие в республике. Посещать матчи «Салавата Юлаева» он перестал, когда главой Башкирии стал Рустэм Хамитов.
ИСТОЧНИК KP.RU