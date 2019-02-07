2019-02-07T12:54:27+03:00
Происшествия

В Башкирии школьник избил 11-летнюю одноклассницу

Инцидент произошел в селе Раевском
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
..
Изменить размер текста:

Вчера, 6 февраля, в школе села Раевский Альшеевского района произошел инцидент – во дворе учебного заведения пятиклассник избил свою одноклассницу, 11-летнюю девочку. Об этом сообщает телеканал ГТРК «Башкортостан». Что произошло между учениками, неизвестно.

Школьница, со слов близких, получила сотрясение головного мозга, ушибы, у нее рассечена губа. Сейчас она находится в центральной районной больнице.

По данному факту в МВД проводят проверку, родители маленького хулигана будут привлечены к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Считаю его своим учителем»: Радий Хабиров поздравил Муртазу Рахимова с 85-летием
«Салават Юлаев» поздравил Муртазу Рахимова с юбилеем и пригласил его на игру
В Уфе три месяца ищут 21-летнюю Эльвину Багутдинову: дома ее ждет 5-месячная дочка
Обвиняемого в изнасиловании полицейского из Уфы поместили в карцер
Сотни туристов из Башкирии не могут вылететь из Вьетнама
В Уфе впервые присяжные вынесли приговор убийце
Тело жителя Башкирии семь часов пролежало под окнами высотки
Куда сходить в Уфе 7 февраля
Россельхозбанк направил на развитие молочной отрасли 7,4 млрд рублей в 2018 году
В Башкирии столкнулись фура и «Опель», погиб 19-летний парень
В Уфе осудят бывшего участкового за вымогательство взятки у иностранца
Теодор, Эва-Мирель, Кемаль: самые необычные имена, которыми называют своих детей жители Башкирии
Уфа будет участвовать в пилотном проекте «Умный город»
Жуткая находка на свалке под Уфой: люди жестоко расправились с собакой