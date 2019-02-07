В Башкирии школьник избил 11-летнюю одноклассницу
Инцидент произошел в селе Раевском
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Вчера, 6 февраля, в школе села Раевский Альшеевского района произошел инцидент – во дворе учебного заведения пятиклассник избил свою одноклассницу, 11-летнюю девочку. Об этом сообщает телеканал ГТРК «Башкортостан». Что произошло между учениками, неизвестно.
Школьница, со слов близких, получила сотрясение головного мозга, ушибы, у нее рассечена губа. Сейчас она находится в центральной районной больнице.
По данному факту в МВД проводят проверку, родители маленького хулигана будут привлечены к ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU