Житель Башкирии постоянно избивал свою мать

СЕГОДНЯ 06:46 2019-02-08T06:46:48+03:00

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В отношении 62-летнего жителя Стерлитамака в МВД возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

В полицию обратилась 87-летняя пострадавшая. Она рассказала, что ее безработный сын, будучи в нетрезвом состоянии, на почве внезапно возникшей ссоры, избил ее. Пенсионерка обратилась в травмпункт, где ей диагностировали ушибы различной степени тяжести. Раньше он ей угрожал убийством и периодически избивал.

Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU