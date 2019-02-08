Житель Башкирии постоянно избивал свою мать
После последнего раза 87-летняя пенсионерка обратилась в полицию
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В отношении 62-летнего жителя Стерлитамака в МВД возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».
В полицию обратилась 87-летняя пострадавшая. Она рассказала, что ее безработный сын, будучи в нетрезвом состоянии, на почве внезапно возникшей ссоры, избил ее. Пенсионерка обратилась в травмпункт, где ей диагностировали ушибы различной степени тяжести. Раньше он ей угрожал убийством и периодически избивал.
Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.
ИСТОЧНИК KP.RU