Обвиняемого в изнасиловании полицейского из Уфы поместили в карцер
Обвиняемого в изнасиловании экс-полицейского из Уфы перевели из обычной камеры СИЗО в карцер.
Информацию о случившемся подтвердил адвокат Яромчука Наиль Багаутдинов.
- Да, действительно, это произошло вчера. У Павла в камере якобы нашли некий мешок, в котором был старый хлеб. Подумали, что он таким образом хочет делать самогон. Сейчас он находится в карцере, где условия содержания гораздо хуже, - объяснил представитель.
Также Багаутдинов отметил, что врачи 21 больницы согласились провести Яромчуку процедуру МРТ. Однако медики из СИЗО не могут предоставить обвиняемому спецавтомобиль, чтобы его конвоировали в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU