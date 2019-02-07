2019-02-07T11:53:42+03:00
Происшествия

Обвиняемого в изнасиловании полицейского из Уфы поместили в карцер

Павла Яромчука перевели из обычной камеры
Рустем АХУНОВ
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Павла Яромчука, обвиняемого в изнасиловании дознавательницы, поместили в карцерПавла Яромчука, обвиняемого в изнасиловании дознавательницы, поместили в карцер
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Обвиняемого в изнасиловании экс-полицейского из Уфы перевели из обычной камеры СИЗО в карцер.

Информацию о случившемся подтвердил адвокат Яромчука Наиль Багаутдинов.

- Да, действительно, это произошло вчера. У Павла в камере якобы нашли некий мешок, в котором был старый хлеб. Подумали, что он таким образом хочет делать самогон. Сейчас он находится в карцере, где условия содержания гораздо хуже, - объяснил представитель.

Также Багаутдинов отметил, что врачи 21 больницы согласились провести Яромчуку процедуру МРТ. Однако медики из СИЗО не могут предоставить обвиняемому спецавтомобиль, чтобы его конвоировали в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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