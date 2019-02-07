2019-02-07T13:59:25+03:00
Общество

Сотни туристов из Башкирии не могут вылететь из Вьетнама

Авиакомпания перенесла рейс из аэропорта Нячанга на 15 часов
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Владимир ВеленгуринФото: Владимир ВеленгуринФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Более двухсот туристов из Башкирии, отдыхающих на курорте во вьетнамском городе Нячанг вынуждены задержаться там еще на 15 часов. Авиакомпания «Nordwind Airlines» сообщила пассажирам, что рейс из аэропорта Камрань откладывается. Об этом «Комсомольской правде – Уфа» рассказала жительница Уфы, которая оказалась в числе застрявших в тропиках.

- Мы уже выселились из отеля, когда узнали, что рейс перенесли. Нам раздали брошюры, где сказано, что нас повезут от гостиницы в аэропорт поздно вечером. Должны были рано утром вылететь, а в итоге по расписанию вылет в 23:30, - рассказала уфимка.

Пока среди отдыхающих нет особых претензий из-за срыва перелета. Самолет должен был совершить прямой рейс из Нячанга в Уфу, но по неизвестным причинам вылет отложили. Туристам пока не предложили снова заселиться в гостиницы.

Спустя некоторое время стало известно, что вылет из аэропорта Нячанга отложили еще на два часа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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