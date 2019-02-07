2019-02-07T13:42:07+03:00
Общество

В Уфе три месяца ищут 21-летнюю Эльвину Багутдинову: дома ее ждет 5-месячная дочка

Девушка ушла из дома, бросив ребенка
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
В Уфе разыскивают пропавшую молодую матьВ Уфе разыскивают пропавшую молодую мать
Изменить размер текста:

В Уфе родственники разыскивают пропавшую молодую маму Эльвину Багутдинову.

Мама пропавшей девушки рассказала, что та ушла из дома еще в конце ноября 2018 года. По неизвестным причинам она ничего не стала объяснять родным и просто перестала выходить на связь. Последний раз ее видели в Уфе на проспекте Октября.

- У Эльвины осталась 5-месячная дочка, мне самой ее некогда искать, надо ведь теперь с внучкой сидеть. Эльвина читает сообщения «Вконтакте», но не отвечает на них. В полицию мы обращались, но пока ее не могут найти, - объяснила мама Эльвины Миляуша.

Если вы знаете, где находится пропавшая, или можете связаться с ней, пожалуйста, позвоните ее родным по телефону – 8-937-343-52-83. Дома ее ждут родители и дочь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии ревнивец ударил ножом возлюбленную во время празднования ее дня рождения
«Считаю его своим учителем»: Радий Хабиров поздравил Муртазу Рахимова с 85-летием
«Салават Юлаев» поздравил Муртазу Рахимова с юбилеем и пригласил его на игру
В Башкирии школьник избил 11-летнюю одноклассницу
Обвиняемого в изнасиловании полицейского из Уфы поместили в карцер
Сотни туристов из Башкирии не могут вылететь из Вьетнама
В Уфе впервые присяжные вынесли приговор убийце
Тело жителя Башкирии семь часов пролежало под окнами высотки
Куда сходить в Уфе 7 февраля
Россельхозбанк направил на развитие молочной отрасли 7,4 млрд рублей в 2018 году
В Башкирии столкнулись фура и «Опель», погиб 19-летний парень
В Уфе осудят бывшего участкового за вымогательство взятки у иностранца
Теодор, Эва-Мирель, Кемаль: самые необычные имена, которыми называют своих детей жители Башкирии
Уфа будет участвовать в пилотном проекте «Умный город»
Жуткая находка на свалке под Уфой: люди жестоко расправились с собакой