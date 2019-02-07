В Уфе три месяца ищут 21-летнюю Эльвину Багутдинову: дома ее ждет 5-месячная дочка

СЕГОДНЯ 12:11 2019-02-07T13:42:07+03:00

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В Уфе родственники разыскивают пропавшую молодую маму Эльвину Багутдинову.

Мама пропавшей девушки рассказала, что та ушла из дома еще в конце ноября 2018 года. По неизвестным причинам она ничего не стала объяснять родным и просто перестала выходить на связь. Последний раз ее видели в Уфе на проспекте Октября.

- У Эльвины осталась 5-месячная дочка, мне самой ее некогда искать, надо ведь теперь с внучкой сидеть. Эльвина читает сообщения «Вконтакте», но не отвечает на них. В полицию мы обращались, но пока ее не могут найти, - объяснила мама Эльвины Миляуша.

Если вы знаете, где находится пропавшая, или можете связаться с ней, пожалуйста, позвоните ее родным по телефону – 8-937-343-52-83. Дома ее ждут родители и дочь.

ИСТОЧНИК KP.RU