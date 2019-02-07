2019-02-07T14:24:48+03:00
Происшествия

В Башкирии ревнивец ударил ножом возлюбленную во время празднования ее дня рождения

Мужчина разозлился из-за смс
Эльвина АПАРИНА
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В Октябрьском празднование дня рождения местной жительницы закончилось поножовщиной. Именинницу ножом ударил собственный муж из-за ревности.

Как сообщили в МВД по РБ, пара отмечала день рождения жены, распивали алкоголь. На сотовый телефон супруги пришло смс-поздравление. Муж разозлился на это, схватил нож и ударил им в плечо женщины. Пострадавшая вызвала скорую помощь и полицию. Ее увезли в больницу.

В отношении 42-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

ИСТОЧНИК KP.RU

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