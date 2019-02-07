2019-02-07T10:59:10+03:00
Происшествия

В Уфе впервые присяжные вынесли приговор убийце

Преступление он совершил еще в 2014 году
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
..Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

В столице Башкирии присяжные впервые вынесли обвинительный вердикт 56-летнему жителю деревни Базилевка. Мужчина обвинялся в подстрекательстве и пособничество в убийстве.

В мае 2013 года между обвиняемым и потерпевшим, который являлся бездомным, произошла ссора на одном из земельных участков в деревне. Злоумышленник отказал бомжу в трудоустройстве, обвинив в краже своих инструментов с предыдущего места стройки, и нанял человека, чтобы тот избил его. От нанесенных ударов последний потерял сознание. Решив, что жертва скончалась, сообщники отвезли её к берегу реки Уфимка, где мужчина стал приходить в себя. Пособник несколько раз ударил жертву палкой по голове, а затем сбросил тело в реку.

Обвиняемый не признал свою вину и ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела судом присяжных заседателей. Он был убежден, что присяжные ему поверят.

Несколько человек, в числе которых родственники подсудимого, подтвердили, что мужчина в момент преступления находился дома. Но одна из свидетелей позже призналась, что дала ложные показания под уговорами близких обвиняемого. В подтверждение её слов прокурор предъявил аудиозапись данного разговора.

Шесть присяжных единодушно признали злоумышленника виновным в совершенном преступлении. Вскоре на основании вердикта присяжных суд вынесет ему наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Башкирии погиб, упав с высотки
Куда сходить в Уфе 7 февраля
Россельхозбанк направил на развитие молочной отрасли 7,4 млрд рублей в 2018 году
В Башкирии столкнулись фура и «Опель», погиб 19-летний парень
В Уфе осудят бывшего участкового за вымогательство взятки у иностранца
Теодор, Эва-Мирель, Кемаль: самые необычные имена, которыми называют своих детей жители Башкирии
Уфа будет участвовать в пилотном проекте «Умный город»
Жуткая находка на свалке под Уфой: люди жестоко расправились с собакой
Уфимский Затон застроят многоквартирными высотками
Житель Башкирии мечтал стать культуристом, а оказался фигурантом уголовного дела
В Уфе столкнулись три автомобиля: пострадал девятилетний ребенок
В Башкирии пятеро мошенников провернули аферу на 30 миллионов рублей
«Пошла на медосмотр по беременности, а меня уволили»: уфимка обвиняет работодателя в нарушении прав
В Башкирии пропал без вести 28-летний Александр Рындин
«Забрали на скорой»: 80-летней бабушке стало плохо во время приема в мэрии Стерлитамака
В Башкирии объявили штормовое предупреждение из-за снега и ветра – МЧС
Житель Башкирии жестоко избил стулом родного брата и лег спать
В МЧС сообщили, что информация о пропавшем в Башкирии вертолете не подтвердилась
В Башкирии осудят бывшего сотрудника исправительной колонии за смертельное ДТП
«Вот это фейерверк!»: в Башкирии в детском саду загорелся электросчетчик
Банк УРАЛСИБ начал интеграцию небанковских сервисов для малого бизнеса в Интернет-банк
Восемь тысяч – смех, да и только!: жители Башкирии предложили подумать о повышении пенсии
В Башкирии экстренные службы проверяют информацию о пропавшем вертолете
«Не думали, что все настолько серьезно»: родителям 11-летнего Вадима Шарипова из Башкирии озвучили страшный диагноз
В Уфе поймали иностранца, торговавшего насваем
Житель Башкирии пожаловался приставам на назойливых коллекторов
Куда сходить в Уфе 6 февраля
В Башкирии на трассе столкнулись «Шевроле» и «Лада Гранта»: пострадала пожилая женщина