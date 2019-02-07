В Уфе впервые присяжные вынесли приговор убийце

СЕГОДНЯ 10:59 2019-02-07T10:59:10+03:00

Преступление он совершил еще в 2014 году

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В столице Башкирии присяжные впервые вынесли обвинительный вердикт 56-летнему жителю деревни Базилевка. Мужчина обвинялся в подстрекательстве и пособничество в убийстве.

В мае 2013 года между обвиняемым и потерпевшим, который являлся бездомным, произошла ссора на одном из земельных участков в деревне. Злоумышленник отказал бомжу в трудоустройстве, обвинив в краже своих инструментов с предыдущего места стройки, и нанял человека, чтобы тот избил его. От нанесенных ударов последний потерял сознание. Решив, что жертва скончалась, сообщники отвезли её к берегу реки Уфимка, где мужчина стал приходить в себя. Пособник несколько раз ударил жертву палкой по голове, а затем сбросил тело в реку.

Обвиняемый не признал свою вину и ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела судом присяжных заседателей. Он был убежден, что присяжные ему поверят.

Несколько человек, в числе которых родственники подсудимого, подтвердили, что мужчина в момент преступления находился дома. Но одна из свидетелей позже призналась, что дала ложные показания под уговорами близких обвиняемого. В подтверждение её слов прокурор предъявил аудиозапись данного разговора.

Шесть присяжных единодушно признали злоумышленника виновным в совершенном преступлении. Вскоре на основании вердикта присяжных суд вынесет ему наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU