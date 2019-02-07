В столкновении трех автомобилей в Уфе пострадал ребенок
Девятилетняя девочка получила ушибы
фото: отдел ГИБДД по РБ
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Вчера рано утром, 6 февраля, в Уфе произошла авария, в которой пострадал ребенок.
Как сообщили в отделе ГИБДД, на улице Вагонной 40-летний мужчина за рулем «Лады Гранты» въехал во встречный «Опель», которым управлял 41-летний уфимец. После этого иномарка протаранила ВАЗ-2107, за рулем которого находился 24-летний молодой человек.
В результате ДТП двое пострадали – девятилетняя девочка из «Лады Гранты» с ушибами была направлена в больницу. К счастью, после оказания медпомощи ее отпустили домой. Пострадала также 39-летняя пассажирка «Опеля».
ИСТОЧНИК KP.RU