В столкновении трех автомобилей в Уфе пострадал ребенок

СЕГОДНЯ 19:59 2019-02-07T19:59:41+03:00

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Вчера рано утром, 6 февраля, в Уфе произошла авария, в которой пострадал ребенок.

Как сообщили в отделе ГИБДД, на улице Вагонной 40-летний мужчина за рулем «Лады Гранты» въехал во встречный «Опель», которым управлял 41-летний уфимец. После этого иномарка протаранила ВАЗ-2107, за рулем которого находился 24-летний молодой человек.

В результате ДТП двое пострадали – девятилетняя девочка из «Лады Гранты» с ушибами была направлена в больницу. К счастью, после оказания медпомощи ее отпустили домой. Пострадала также 39-летняя пассажирка «Опеля».

ИСТОЧНИК KP.RU