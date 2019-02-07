Житель Башкирии погиб, упав с высотки
Его тело обнаружили только через семь часов [видео]
фото: скриншот видео
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Вчера, 6 февраля, в Стерлитамаке трагически погиб местный житель. Мужчина выпал из высотного дома в микрорайоне Лазурный. В социальных сетях появилось видео момента трагедии.
На записи видно, как несчастный летит головой вниз и ударяется прямо об железные перила. Шансов выжить у него не было, мужчина погиб на месте.
Очевидцы сообщили, что его тело обнаружили только через семь часов, поскольку его не было видно из-за сугроба.
Сейчас произошедшее проверяют следователи, им предстоит разобраться в обстоятельствах ЧП.
ЧП в Стерлитамаке.
ИСТОЧНИК KP.RU