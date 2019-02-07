2019-02-07T10:14:01+03:00
Происшествия

Житель Башкирии погиб, упав с высотки

Его тело обнаружили только через семь часов [видео]
Эльвина АПАРИНА
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фото: скриншот видеофото: скриншот видео
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Вчера, 6 февраля, в Стерлитамаке трагически погиб местный житель. Мужчина выпал из высотного дома в микрорайоне Лазурный. В социальных сетях появилось видео момента трагедии.

На записи видно, как несчастный летит головой вниз и ударяется прямо об железные перила. Шансов выжить у него не было, мужчина погиб на месте.

Очевидцы сообщили, что его тело обнаружили только через семь часов, поскольку его не было видно из-за сугроба.

Сейчас произошедшее проверяют следователи, им предстоит разобраться в обстоятельствах ЧП.

ЧП в Стерлитамаке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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